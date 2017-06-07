Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan damperinin üst geçide çarpması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.

Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan damperinin üst geçide çarpması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hasan Acar idaresindeki 50 AG 208 plakalı kamyon, Kazukoğlu Mahallesi Tepecik mevkinde bir araziye toprak getirerek boşalttı.



Kamyondaki yükü boşaltmasının ardından hareket eden ve damperi açık unutan sürücü Acar, damperin üst geçide çarpması sonucu yaralandı.



Acar, 112 acil servis ambulansıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.