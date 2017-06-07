TBMM'de Katar'a asker anlaşması kabul edildi
TBMM'de Katar'a asker anlaşması kabul edildi
Tunceli’de patlama: 2 asker yaralı
Tunceli’de patlama: 2 asker yaralı
"Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki..."

Damperi açılan kamyon, üst geçide çarptı

Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan damperinin üst geçide çarpması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.

Damperi açılan kamyon, üst geçide çarptı

Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan damperinin üst geçide çarpması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Acar idaresindeki 50 AG 208 plakalı kamyon, Kazukoğlu Mahallesi Tepecik mevkinde bir araziye toprak getirerek boşalttı.

Kamyondaki yükü boşaltmasının ardından hareket eden ve damperi açık unutan sürücü Acar, damperin üst geçide çarpması sonucu yaralandı.

Acar, 112 acil servis ambulansıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
banner863
Önceki Haber
Kargo aracından yüzlerce hayvan derisi çıktı
Sonraki Haber
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Burdur'da
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.