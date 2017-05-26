Kars'ta FETÖ/PDY darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle aralarında halen görevde olan Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'ün de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 kişi hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle aralarında halen görevde olan Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, Yüzbaşı Ömer Şener, Üsteğmen Levent Saka, Astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz yargılanan Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede yer verilen ifadelerde ilginç detaylar yer aldı.



İddianamede, il jandarma komutanlığı personelinin darbe teşebbüsünün Kars ayağının planlandığı tugay komutanlığındaki toplantıya katıldığı, 14. Mekanize Piyade Tugayında görevli ve olay tarihinde Kağızman üs bölgesinde bulunan Yarbay Harun Doğanay'ın da İl Jandarma Komutanlığınca darbe teşebbüsüne katılmak için Kars'a getirildiği belirtildi.



Emniyet Müdürlüğünün elektriğini kesmek istemişler



Tutuklu sanıklardan Üsteğmen Levent Saka, iddianamede yer alan ifadesinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bir grup askerin darbe girişiminin yaşandığı gecede İl Emniyet Müdürlüğünün elektriklerinin kesilmesi için görevlendirildiğini, kendisine de bunlara yardımcı olması için talimat verildiğini kaydetti. Saka, şöyle devam etti:



"Kamil Öztürk beni aradı, 14. Mekanize Piyade Tugayından 2 ZPT aracının geleceğini, bunların emniyet müdürlüğünün yanındaki trafodan elektrik kesmekle görevlendirildiğini, jandarmadan da bu ekibe yardımcı olmam gerektiği konusunda bana talimat verdi. Ben bu talimatı kabul etmedim, o da bana inatla benim gitmemi emretti. Trafodan anlamadığımı söyledim. O da bana 'Anlayan birini bul da git o zaman' diye emir veridi."



"Sıkıyönetim mahkemeli" tehdit



Davada tutuksuz yargılanan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör ise ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede karargaha "Harekat Yıldırım" koduyla mesaj geldiğini ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı'nın çağrısı üzerine de kışlaya gittiğini öne sürdü.



Eski Tuğgeneral Ali Avcı'nın emniyetin elektriğinin kesilmesi için yardım istediğini iddia eden Güngör, ifadesinde şunları kaydetti:



"Ali Avcı, sürekli emniyet müdürüyle görüşmeye çalışıyordu. Ancak anladığım kadarıyla Emniyet Müdürünün korumaları telefona çıkıp görüşmeleri reddediyordu. Bulunduğumuz ortam itibarıyla Ali Avcı sözde darbe girişimi bakımından her ihtimali göze almış haldeydi. Ali Avcı bir süre sonra bize Emniyet Müdürlüğünün işini engellemek için elektriği kesmek amacıyla Aras firmasının yerini bilip bilmediğimizi, elektriği nasıl kesebileceğimizi sordu. Bilmediğimizi söyledim. Buradan ayrılıp karargaha gittiğimde Ali Avcı beni tekrar arayarak, Aras elektriğe gidip elektrik kesintisi konusunda yardımcı olmadığımızı, gelip beni alacağını ve sıkıyönetim mahkemesinde yargılayacağını söyledi."



Talep edilen cezalar



İddianamede, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, Yüzbaşı Ömer Şener, Üsteğmen Levent Saka, Astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz yargılanan Kars Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 jandarma mensubu hakkında, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.



Suçlanan şahıslar hakkında ayrıca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.