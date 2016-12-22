DBP Kağızman eş başkanı tutuklandı

İstanbul’da yaşanan terör saldırının ardından başlatılan operasyonlarda DBP Kağızman ilçe eş başkanı ve diğer parti yöneticileri gözaltına alınmıştı.Kaynak: İHA
DBP Kağızman İlçe Eş Başkanı Bahar Yıldız ile il genel meclis üyesi Mehmet Doğan, Belediye Encümeni Çiğdem Özlü ve HDP Kağızman eski İlçe Başkanı Kemal Avcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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