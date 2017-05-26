ESKİ Manken Demet Şener, avukatıyla birlikte Antalya'da boşanma davasına katıldı. Tanık dinlenmesi için Antalya'da yapıldığı belirtilen duruşmaya, eşi eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay katılmadı.

4'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen ve gizlilik kararı olduğu belirtilen duruşma için avukatı Aslı Hatemi ile birlikte Antalya Adliyesi'nin 5'inci katındaki mahkeme koridorunda bekleyen Demet Şener, fotoğrafını çeken bir avukatla da tartıştı. Şener, avukattan çektiği fotoğrafı silmesini istedi.



Duruşmadan çıkan Demet Şener, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Şener, ardından avukatıyla birlikte taksiye binip adliyeden ayrıldı.