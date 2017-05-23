"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Demirkazık Dağı'nda kaybolan dağcının ölü bulunması

Ankara'dan ilçeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı

Demirkazık Dağı'nda kaybolan dağcının ölü bulunması

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda kaybolan ve yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cesedine ulaşılan dağcı Serdar Ayrılmaz'ın (56) cenazesi, bulunduğu yerden çıkartıldı.

3 bin 700 rakımlı Demirkazık Dağı'na tırmanan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, AFAD, UMKE ile AKUT'un desteğiyle dağda yapılan aramada dün cesedine ulaşılan Ayrılmaz'ın cesedinin bulunduğu yerden çıkartılması için ilçeye Ankara'dan Jandarma Arama Kurturma (JAK) ekipleri geldi.

Ekipler, bin 900 rakımlı Cımbar Vadisi'nde yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda ulaştıkları Ayrılmaz'ın cenazesini bir sedyeye bağlayarak askeri helikoptere taşıdı. Ayrılmaz'ın cenazesi, Demirkazık Dağevi önüne inen helikopterden alınarak, burada bekletilen ambulansla otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanan ve kaybolduğu bildirilen dağcı Serdar Ayrılmaz, yapılan arama çalışmaları sonucu Cımbar Vadisi'nde ölü bulunmuştu. Kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Ayrılmaz'ın cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle bulunduğu yerden alınamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Serdar Ayrılmaz #Niğde #demirkazık dağı #dağcı
banner863
Önceki Haber
Trafik kazasında ölen kızın kaçırıldığı ve fuhuşa sürüklendiği iddiası
Sonraki Haber
Trump'ın 2018 bütçesi Kongre'ye sunuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.