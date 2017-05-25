Demiryollarında 3 yılda meydana gelen 309 kazada, 67 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Demiryollarında 3 yılda meydana gelen 309 kazada, 67 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



TCCD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesine verilen yanıtta, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin demiryolları kaza istatistiklerine yer verildi.



Buna göre, demiryollarında 2014'teki 93 kazada 21 kişi, 2015'teki 101 kazada 26 kişi, 2016'daki 115 kazada ise 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu yıllarda meydana gelen toplam 309 kazada, 67 kişinin yaşamını yitirdi.