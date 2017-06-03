Boşanma davası yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada eşi, baldızı ve yakınını öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Denizli'de adliye önünde çıkan silahlı kavgada eşi, baldızı ve yakınını öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye gönderildi.



Denizli Adliye Sarayı girişinde çıkan kavgada eşi Şengül S. (49), baldızı Fadime Boz (63) ve yakını Ali Avcu'yu (54) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal S'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Kemal S, eli kelepçeli adliyeye getirilirken "Selma ve kızı Gülizar oğlumun peşini bıraksın. Hepsi bu." diyerek bağırdı.



Öte yandan, hayatını kaybeden Şengül S, Fadime Boz ve Ali Avcu'nun cenazeleri, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Denizli'de Adliye Sarayı girişinde karşılaşan Şengül S. ile boşanma davası açtığı eşi Kemal S. arasında tartışma çıkmıştı. Eşinden davadan vazgeçmesini istediği öne sürülen Kemal S. tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş etmişti. Şengül S, kız kardeşi Fadime Boz ve yakını Ali Avcu vurularak yaralanmıştı. Boz olay yeri, Avcu ve Şengül S. de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.



Kemal S, olayın ardından intihar etmeye çalıştığı sırada tabancasında kurşun kalmayınca gözaltına alınmıştı.