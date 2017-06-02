Denizli'de boşanma davası yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı

Denizli'de adliye önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.



Şengül S. ile boşanma davası açtığı eşi Kemal S. (59), Denizli Adliye Sarayı girişinde karşılaştı. İddiaya göre davadan vazgeçmesini isteyen Kemal S. ile Şengül S. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal S, tabancayla ateş etti. Şengül S, kız kardeşi Fadime Boz ve yakını Ali Maden Avcu vurularak yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Boz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.



Bedenine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Avcu ve Şengül S. 112 Acil Yardım ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Başından ve göğsünden yaralanan Avcu kurtarılamadı.



Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Şengül S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kemal S, olaydan sonra intihar etmek istediği sırada tabancasında kurşun kalmayınca gözaltına alındı.