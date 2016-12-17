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Denizli'de ay çekirdeği deposunda yangın

Denizli'nin Çivril ilçesinde depoda çıkan yangında yaklaşık bin ton ay çekirdeği zarar gördü.

Denizli'de ay çekirdeği deposunda yangın
Çıtak Mahallesi'nde Sadri Porhan'a ait ay çekirdeği deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki görevliler, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Çivril, Çıtak, Özdemirci, Balkan ve Çal'daki itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, deponun duvarlarını kırarak yangını kontrol altına aldı. 

Yangın nedeniyle depodaki yaklaşık bin ton ay çekirdeği ile makine ve ekipmanların zarar gördüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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