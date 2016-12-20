Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'de, küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve çocukları kurye olarak kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında, küçük çocuklara uyuşturucu madde satışı yapan ve kurye olarak çocukları kullanan şüphelilere operasyon düzenledi.



Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde 870 gram esrar, 84 adet sentetik uyuşturucu, 10 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin135 lira para, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.Ç, M.Ç, M.Ö, B.A, S.A, A.Ç, F.K, N.D. ve A.S tutuklanırken 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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