Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında, küçük çocuklara uyuşturucu madde satışı yapan ve kurye olarak çocukları kullanan şüphelilere operasyon düzenledi.Kaynak: AA
Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde 870 gram esrar, 84 adet sentetik uyuşturucu, 10 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin135 lira para, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.Ç, M.Ç, M.Ö, B.A, S.A, A.Ç, F.K, N.D. ve A.S tutuklanırken 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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