Helikoptere saldırı
Helikoptere saldırı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme

Denizli'de ev yangınları

Kundaklama sonucu çıkarıldığı belirtilen yangınlar nedeniyle boş durumdaki iki evde hasar oluştu

Denizli'de ev yangınları

Denizli'de kullanılmayan iki evde kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangınlar hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2100 Sokak'ta iki katlı müstakil ev ile 50 metre yakınındaki tek katlı evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş durumdaki bu evlerde çıkan yangınları kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yaptıkları incelemede, evlerde hasara yol açan yangınların kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çıkarıldığını belirledi.

Polis, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #itfaiye #kundaklama #yangın
banner863
Önceki Haber
Erzurum'da bıçaklı kavga: 6 yaralı
Sonraki Haber
Denizli'de ev yangınları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.