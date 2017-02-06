Depremden zarar gören Yukarıköy'e çadır kent kuruldu

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesinde en çok zarar gören Yukarıköy'e Kızılay ve AFAD işbirliğiyle çadır kent kuruldu.

Gürpınar açıklarında bugün saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 12 köyde toplam 300'e yakın ev zarar gördü. Çanakkale Valiliği tarafından zarar gören 12 köyde çalışma yapılması için kriz masası kuruldu. Kızılay ve AFAD ekiplerince bölgeye kurulacak çadır kent için alan seçimi yapılıp çalışmalara başlandı. Depremde en çok zarar gören Yukarıköy'e gönderilen çadırlar AFAD ve Kızılay ekiplerince kurularak hazır hale getirilirken, ayrıca bölgede aşevi de oluşturuldu. İl Özel İdaresi tarafından köye kurulan ikram çadırı hizmet vermeye başlarken köyde 1 de çadır hastane kuruldu. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı. İzmir Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı hazır bekletiliyor. İnsani Yardım Derneği (İHH) Bursa Şubesi ekipleri de deprem bölgesine gelerek yapılacak çalışmalarda görev almaya başladı. Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.





Deprem bölgesine gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasar gören 12 köyde inceleme yaptı. Ardından depremin en çok zarar gördüğü Yukarıköy'e gelen Dr. Kerem Kınık, "Ayvacık bölgesinde 11 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 180 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Şuanda AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı. Ayvacık'ın etkilenen bu köyü ve 11 köyünde çadır ve battaniye vereceğiz. Önümüzdeki günler içerisinde de AFAD koordinasyonunda burada konteynır kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen Yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı. Hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza hem biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi.





DEPREMZEDELER ÇADIR KENTE YERLEŞTİRİLDİ



Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde art arda gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hasara neden olduğu evlerde yaşayan mağdur vatandaşlar Yukarıköy Futbol Sahası içinde kurulan çadır kente yerleştirildi. Ayvacık İlçe Merkezi'nde ve çevre mahallelerde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.



Depremin yol açtığı hasar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen köylüler ile gün boyu devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar akşama kadar köyün okul bahçesinde vakit geçirdi. Kızılay, TEDAŞ, AFAD ve Çanakkale Valiliği vatandaşların gece mağdur olmamaları için hazırlık yaptı. Köyün hemen yanındaki futbol sahasına ilk olarak TEDAŞ ekiplerince elektrik direkleri dikilip aydınlatma sağlandı. Ardından da AFAD'a ait çadırlar kuruldu. Okul bahçesinde oluşturulan aşevinde yemeklerini yedikten sonra depremzedeler kurulan çadırlara yerleştirildi. Bu sırada dışarıda kalma korkusu yaşayan bazı depremzedeler çadır kapmak için birbiriyle yarıştı. Çadırlara yerleşen depremzedeler, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan razı olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şu anda rahatımız iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Dışarıda kalmadık" dedi.



8 YARALIDAN 5'İ TABURCU EDİLDİ



Depremle ilgili son bilgileri aktaran Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre Ayvacık İlçemizin 13 köyü etkilendi. Depremde zarar gören toplam 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. Can kaybımız yoktur. 8 yaralı vatandaşımızın 5'i taburcu edilmiştir. 3 vatandaşımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" diye konuştu.



‘BİZ UYARIYI YAPANA KADAR KESİNLİKLE EVLERİNE GİRMESİNLER’



AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, "İlk saatten beri arkadaşlarımızın hepsi buraya geldi. Çevre illerden de arama kurtarma ekiplerimizi buraya sevk ettik. İhtiyaç kadar çadır, duş ve tuvalet konteynırları gelecek. Koordinasyon TIR'ımızı buraya konuşlandırdık. Bir de vatandaşlarımıza uyarım olacak. Kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Artçılarımız devam ediyor. Yapı stokumuz kötü. Geleneksel ve kerpiç taşlarla evler yapılmış. Çok az bir deremde bile zarar görebilir. Biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler" dedi.



Öte yandan Ayvacık ilçe merkezi ve köylerinde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (Salı) 1 gün süreyle eğitime de ara verildi.