İki ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılışı gerçekleşen İldem Park Alışveriş Merkezi, ihale ile satışa çıkıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; iki ay önce açılışı yapılan Kayseri'deki İldem Park Alışveriş Merkezi satılıyor. Kayseri’de kurulu bir kooperatife ait AVM 29 Mayıs’ta yapılacak ihale ile satılacak AVM'nin satışı kooperatif üyelerinin genel kurul toplantısında aldıkları kararla belirlendi. İhale usulü ile satışın gerçekleştirileceği İldem Park AVM'nin içinde birçok ünlü marka yer alıyor, boş mağaza yok denecek kadar az.



12 MART'TA AÇILMIŞTI



Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifleri tarafından geliştirilen İldem Park Alışveriş Merkezi, 12 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılışını gerçekleştirmişti.



2014 yılı sonunda inşaatına başlanan İldem Park AVM, Kayseri Melikgazi’de inşa edilmişti. İldem Park AVM, 40 bin metrekarelik brüt inşaat alanı üzerinde, 39 bin metrekare kapalı alanlı, 16 bin metrekare kiralanabilir alanı, 4 katlı bina içerisinde 80 bağımsız bölüm ve açık-kapalı otopark alanı ile hizmet veriyor.



BİRÇOK ÜNLÜ MARKA YER ALIYORDU



29 Mayıs tarihinde ihale ile satışı gerçekleştirilecek AVM'nin içinde Beko'dan, Vestel'e, Mavi'den, Migros'a, Yves Rocher'a kadar birçok ünlü marka yer alıyor.



Kiracılı ve işler vaziyetteki AVM için isteklilerin şahsen müracaat ederek kooperatif merkezinden 26 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar satış şartnamesini temin etmeleri gerekiyor. Şirkete yakın bir kaynak, satış kararının kooperatif üyelerinin çoğunluğunun talebi sonrası alındığını söyledi. AVM’de bulunan dükkanların tamamına yakınının dolu olduğu öğrenildi.



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