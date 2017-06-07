Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Müdürü Salih Ayan, hastanede odasının önünde silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırgan 33 yaşındaki Ersoy K. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Köroğlu Ünitesi'nde meydana geldi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Müdürü Salih Ayan, hastanenin giriş katındaki odasından çıktığı sırada koridorda Ersoy K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ersoy K.'un tabancayla ateş ettiği Salih Ayan, sağ bacağından vuruldu.



Yaralanan Salih Ayan, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Ersoy K. ise, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olay yeri inceleme ekibi, saldırıda kullanılan tabanca ile yaralanan Salih Ayan'ın ayakkabılarının bulunduğu koridorda inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.