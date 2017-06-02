Almanya'da terör alarmı
Almanya'da terör alarmı
Adana'da jandarma minibüsü devrildi
Adana'da jandarma minibüsü devrildi
FETÖ elebaşı Gülen'e tutuklama kararı
FETÖ elebaşı Gülen'e tutuklama kararı
Cebeci ’de neler oluyor?
Cebeci ’de neler oluyor?

Devriye görevi yapan polislerin fark etti

Erbaa İlçesi'nde, Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle köprü ayaklarında mahsur kalan iki genci itfaiye kurtardı.

Devriye görevi yapan polislerin fark etti

TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde, Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle köprü ayaklarında mahsur kalan iki genci itfaiye kurtardı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencisi 20 yaşındaki Sinan Güner ile arkadaşı 19 yaşındaki Hasan Hüseyin Caner, balık tutmak amacıyla Kelkit Çayı üzerine kurulu Karayaka Köprüsü'ne geldi. İki arkadaş, çayın debisinin düşük olması nedeniyle köprünün ikinci ayağına geçti.

Saat 18.30 sıralarında Tepekışla Hidroelektrik Santrali'nde savak kapaklarının açılması ile su aniden yükseldi. Güner ve Caner, köprü ayaklarında mahsur kaldı. Devriye görevi yapan polislerin fark ettiği gençler için olay yerine Erbaa İtfaiye ekipleri çağırıldı.

Mahsur kalan gençler, itfaiyenin köprü üstünden sarkıttığı halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat
banner863
Önceki Haber
Bir haftadır aranan iki kız dairede kilitli bulundu
Sonraki Haber
Polisi alarma geçiren not
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.