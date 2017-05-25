Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan ancak sevgiye özlem duyan dezavantajlı ve kimsesiz çocuklara toplumsal duyarlılığı artırmak için kısa film çekti.

Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kimsesiz ve dezavantajlı çocuklara yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak için kamera karşısına geçerek kısa film çekti.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Deniz Feneri Derneği ve ÖNDER-İmam Hatipler Derneğince imam hatip liseleri arasında iyilik ve yardımlaşmayı pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması"na Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de "Sen Gül Çocuk" Projesi ile katıldı.



Proje kapsamında yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara yönelik çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunan, onlarla görüşmeler yapan öğrenciler, bu süreçte ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan çocukların sevgiye duydukları ihtiyacın farkına vardı.







Bu ihtiyacın toplumun tüm kesimlerince hissedilmesini isteyen bir grup öğrenci, yarışmanın ardından dezavantajlı ve kimsesiz çocuklara karşı duyarlılığı artırmak için kısa film çekti.



Öğrencilerin sınıflarında cep telefonuyla çektiği filmde, bir sınıfta birbiriyle meşgul olan öğrencilerin sınıfa giren çocuğa karşı tepkisiz kaldıkları görülüyor.



Filmin devamında, etrafındakilere görünmek için çaba içerisinde olan çocuk, bir süre sonra bir kız öğrenci tarafından fark ediliyor, sonrasında çocuk ve öğrenci büyük bir özlemle birbirlerine sarılıyor.



Öğrenciler, izleyenleri duygulandıran, hem senaristi hem de oyuncusu oldukları filmin geniş kesimlere ulaşmasını istiyor.