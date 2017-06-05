Balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına giden 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Batman'da balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına giden 14 yaşındaki çocuk boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Kasrik köyündeki akrabalarına misafirliğe giden Abdullah Şengül (14), arkadaşları ile balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına gitti.



Burada dengesini kaybederek suya düşen Şengül, kısa sürede gözden kayboldu.



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.



Kısa bir süre sonra Oymataş köyü yakınlarında kıyıya çıkarılan Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.