Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ramazan Aslan yönetimindeki 43 FY 867 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 7. kilometresinde, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada hafif yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.