"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Aslan yönetimindeki 43 FY 867 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 7. kilometresinde, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada hafif yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil #Kütahya #kalp krizi
Önceki Haber
ABD'deki hapishaneden kaçıp Meksika'da yakalandılar
Sonraki Haber
Sinop'ta aracın çarptığı yaşlı kadın öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.