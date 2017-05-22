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Diyarbakır'da asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde bin 400 personel ve 130 aracın katılımıyla eş zamanlı uygulama yapıldı

Diyarbakır'da asayiş uygulaması

Diyarbakır'da bin 400 emniyet personeli ve 130 aracın katılımya asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve ilçelerde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "Şehit Polis Memuru Orhan Önal Asayiş Uygulaması"na, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekiplerinin yer aldığı bin 400 personel ve 130 zırhlı ve motorize ekip katıldı.

Ekipler tarafından, umuma açık yerler denetlenirken, şüphelilerin genel bilgi taraması ile üst araması yapıldı, yol kontrollerinde ise şüpheli araçlar durdurularak arama yapıldı.

Uygulamaya adı verilen polis memuru Önal'ın 1962 yılında kentte görev yaparken şehit olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şehit Polis Memuru Orhan Önal #diyarbakır #asayiş uygulaması
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