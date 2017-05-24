Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyon 3 bin polis ve jandarmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor

Diyarbakır'da, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Saat 17.30'da kent genelinde başlatılan "huzur" operasyonu 3 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Bağlar ilçesinde polisin yaptığı uygulama sırasında havai fişek atan bir kişi yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı ve gözaltına alındı.

Ekipler, il girişindeki kontrol noktalarında araçlarda arama yapıp şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Araçlarda bomba ve uyuşturucu dedektör köpekler ile arama yapan polisler, bazı sürücüleri alkol testine tabi tuttu.

Asayiş ekipleri de kentteki kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlarda uygulama yaptı.

Asayiş uygulamasında kentteki metruk binanlar, kafe ve eğlence merkezlerinde denetim yapılıyor.