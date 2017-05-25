Kadınların yapamayacağı iş yok... Diyarbakırlı kadınlar bunu kanıtlıyor.

Diyarbakır’da oto sanayiye gidenlerin şaşkınlıktan ağzı açık kalıyor. Nedeni ise;



Elleri ve yüzü motor yağına bulanmış bu kadınlar meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde eğitim görüyor. Kayapınar İlçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamir ve bakım servisinde staj yapıyorlar.



Kadınlar tarafından pek tercih edilmeyen bu mesleğe talip oldular. Lastik sökme-takma, yağ kontrolü, amortisör ve helezon yayları değişimi ile motor sökümü yapıyorlar.



Meslekte de artık rakip tanımıyorlar. Öyle ki bu işi erkeklerden daha iyi yapacaklarına inanıyorlar.



Aslında bu kızlar "bu iş erkek işidir" algısını da yerle bir ediyor.. Üstelik bu işin bir bölümünde erkek meslektaşlarını geçtiler bile.



Tamirciliği şimdiden gözüne kestirip hedef büyüteni bile var.



Bu alanda mezun olmaya hazırlanan yaklaşık 50 öğrenci var ve bu öğrencilerden 7'si kadın.





ulusalkanal.com.tr