Diyarbakır'da karla mücadele

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kapalı 43 mahallenin yolunu ulaşıma açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar dolayısıyla kapalı 43 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkanı görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla, kent genelinde etkili kar yağışından vatandaşın mağdur olmaması için çaba gösteriyor. Oluşturulan kriz masası denetiminde kırsal ilçelerde 5 gün önce başlatılan karla mücadele ve yol açma çalışmalarını tamamladı.



Kulp, Lice ve Çüngüş ilçelerinde 43 mahallenin kapalı olan yolları bugün açıldı.



Böylece son 5 gün içinde kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan 898 mahallenin yolu da ulaşıma açılmış oldu.