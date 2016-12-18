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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevruz Parkı kavşağında sürücüleri öğrenilemeyen 21 FT 920 plakalı otomobil ile 21 BR 584 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 21 FT 920 plakalı araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer araç ise hasar gördü.

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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