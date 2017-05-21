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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 ölü

Silvan ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 ölü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Silvan-Batman karayolunun Başdeğirmen köyü mevkisinde Mehmet Yaşar'ın kullandığı 34 DMP 34 plakalı otomobil, köy yolundan ana yola çıkan henüz sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen plakasız traktöre çarptı.

Kazada, sürücü Yaşar ile araçta bulunan Nuray ve Güllü Yaşar ile Nebahat Yayla yaşamını yitirdi.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #silvan #trafik kazası
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