Diyarbakır’da göçerler Çınar ilçesinin Karacadağ eteklerinde, çadırlarını kurdular, 7 aylık yayla yaşamına başladılar.
Sabah mesaisi hayvanların beslenme ve bakımıyla başlıyor. Zaten bu göçler de onlardan daha iyi verim alabilmek için yapılıyor. Hayvanlar açık arazide yayılıyor. Günün büyük bir bölümü de bu işe ayrılıyor.
Akşama doğru ise işler ardı ardına sıralanıyor. Koyunlar sağılıyor. Yoğurt ve peynir mayalanıyor. Ardından da iftar için hazırlıklar başlıyor. Hamarat kadınlar iftar sofrasını geleneksel yemekleriyle donatıyor.
Göçerler, serin yayla havasında geçirilen ramazan ayından oldukça memnun.
İftardan sonra çadırda bir araya geliniyor. Odun ateşinde pişen çaylar yudumlanıyor. Sohbetler ediliyor, günün yorgunluğu tam da böyle atılıyor. Yeni gün için göçerler enerji topluyor.
ulusalkanal.com.tr
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