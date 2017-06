Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası'nda bulunan ve 68 metreden vadi tabanına dökülen Maral Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Maral köyünde bulunan, yöre halkının "yeryüzü cenneti" olarak nitelendirdiği Maral Şelalesi, havaların ısınmasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafede, Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası'nda yer alan Maral Şelalesi'ne, yemyeşil ormanla çevrili patika yoldan yaklaşık 15 dakika yürünerek ulaşılıyor.

UNECO tarafından korunan bölgelerinden olan Camili Havzası'nda irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşan Maral Şelalesi, 68 metreden vadi tabanına dökülüyor.

Vadi tabanında yaklaşık 100 metrekarelik göl oluşturan şelale, çevresindeki doğal yaşlı orman ve bitki örtüsüyle seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da yoğun akınına uğrayan Maral Şelalesi, tanınırlığının artmasıyla her geçen yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.



"Doğaseverleri yeryüzü cenneti Artvin'e bekliyoruz"

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin'in el değmemiş coğrafyası ve barındırdığı doğal güzellikleriyle turizmde alternatifsiz bir şehir olduğunu söyledi.

Artvin'in, Türkiye'nin flora ve fauna açısından en zengin bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Doğanay, Gürcistan sınırındaki el değmemiş Camili Havzası'nın her mevsim görsel şölen sunduğunu dile getirdi.

Doğa ile bütünleşmek, kültür zenginliğini yansıtan samimi insanlarla tanışmak isteyenleri Artvin'e davet eden Doğanay, "İlimiz kamp, doğa yürüyüşleri, kayak merkezi, cip safari, rafting ve kano gibi çeşitli imkanları barındırıyor. Doğaseverleri ve doğa fotoğrafçılarını ilimize bekliyoruz. Herkes ölmeden önce hayatında en az bir kez Artvin'i görmeli. İlimiz adeta yeryüzü cennetini andırıyor." dedi.

Artvin'de doğa turizminin ön plana çıkarılarak turizmden hak ettiği payın alınabilmesi konusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Doğanay, Artvin'i "Alternatif turizmde alternatifsiz il" haline getirmek için proje ve faaliyetleri olduğunu kaydetti.



Ziyaretçileri hayran bırakıyor

Almanya'dan bir grup arkadaşıyla gezmek için Artvin'e gelen Mehmet Yıldırım, Artvin'in gezilip görülmesi gereken muhteşem bir doğaya sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle Camili bölgesinin güzelliğine hayranlığını dile getiren Yıldırım, bölgeyi ziyaret edenlerin el değmemiş doğayı kirletmemelerini ve tahrip etmemelerini istedi.

Yıldırım, Maral Şelalesi'nden adeta büyülendiğini ifade ederek, herkese bölgeyi görmeyi tavsiye etti.

İstanbul'dan gelen Duygu Kaya da şelalenin çok hoşuna gittiğini belirterek, yapılacak tanıtımlarla ziyaretçi sayısının çok daha artacağına inandığını söyledi.