Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle adeta "doğal akvaryum"u andıran Gökpınar Gölü'ne, 15 Temmuz şehitleri için tüplü dalış yapıldı

Sivas'ta, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) ile Sivas Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezinin (AKEM) iş birliği ile 15 Temmuz şehitleri için Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış gerçekleştirildi.



Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle adeta "doğal akvaryum"u andıran Gökpınar Gölü'nde 10 metre derinliğe dalan AKEM üyeleri, Türk bayrağı ile şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı pankart açtı.



MİDDER İl Başkanı Ayhan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dernek olarak amacımız 15 Temmuz'u unutturmamak ve 15 Temmuz anısına faaliyetler yapmak. Gökpınar Gölü'nde 15 Temmuz'un sembolü haline gelen Ömer Halisdemir'in pankartı ve Türk bayrağını dalgıçlar sayesinde suyun tabanında açtık. Bu konuda bize yardımcı olan Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Gürün Kaymakamlığı ve Gürün Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Derneğin gençlik kolları başkanı Muhammed Nar ise "Gençler olarak amacımız kefenimizi giyerek çıktığımız yolda, havada, karada ve denizde yani insanlığın olduğu her yerde bu davayı gütmek." dedi.



Daha önce yaptıkları çalışmalara değinen Nar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.



Dalış yapan ekipleri vatandaşlar ve öğrenciler de izledi.