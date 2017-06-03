Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da sürücüsüz metro dönemi
İstanbul'da sürücüsüz metro dönemi
Almanya'da terör alarmı
Almanya'da terör alarmı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı düşüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı düşüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Erzurum'da 4, Ardahan'da 5, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 12 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 30, Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 23, Kars ve Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #derece #Mevsim #düşüş #hava sıcaklığı #bölge #doğu anadolu
banner863
Önceki Haber
Enes Kanter'in gözaltına alınan babasına yöneltilen suçlamalar
Sonraki Haber
Bakanlar Kurulu kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.