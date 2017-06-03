Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Erzurum'da 4, Ardahan'da 5, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 12 derece kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 30, Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 23, Kars ve Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.