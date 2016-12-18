Doğu Anadolu'da kış

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 201 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

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Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 27 mahalle ve 30 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerdeki tüm mahalle ve mezra yolları başta olmak üzere ulaşıma kapanan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucu tüm yollar ulaşıma açılırken, buzlanma nedeniyle Van-Bahçesaray, Muş-Varto, Korkut, Hasköy ve Varto ilçe yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma hadiselerinin yaşanabileceğine yer verildi.



- Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarında karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirerek, vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istedi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Muş karayollarında trafik kontrollü sağlandı. Trafik polisleri sürücüleri kar lastiği takmaları yönünde uyardı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karı küreklerle temizlemeye çalışıyor.



- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyhmus Yentür, Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 Köy yolunun yolunun hala ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

Yentür, ekiplerin çalışmalara başladığını ve kısa sürede ulaşıma kapalı olan köy yollarını açacaklarını söyledi.



- Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan karşı yağışı ile birlikte il genelinde kapanan 91 köy yolundan 83'ü, 242 mezra yolundan ise 215'i yeniden ulaşıma açtı.

Karla mücadele ekipleri, il genelinde kapalı bulunan toplam 8 köy ve 27 mezra yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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