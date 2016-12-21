Doğu Anadolu'da kış

- Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, son 10 günde 3 bin 5 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı - Tunceli ve Erzurum'da 20 köy ve mahalleye ise hala ulaşım sağlanamıyor

(AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, son 10 günde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 3 bin 5 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı.



Bölgede genelinde, geçen hafta salı günü başlayan ve 3 gün aralıksız süren kar yağışı ve tipi sonrası, Karayolları, belediyeler ve İl Özel İdaresi ekiplerince, kardan kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Bu çalışmalar sonucu, son 10 günde, 3 bin 5 köy ve mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, Ağrı, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki tüm kapalı yolları ulaşıma açmayı başardı.



Ekipler, Tunceli'de kardan dolayı halen kapalı 17 köy yolu ile Erzurum'daki 3 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmalarını ise sürdürüyor.



Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de kar yağışının 12-15 Aralık tarihleri arasında etkili olduğunu anımsattı.



Kar yağışı sonrasında kentte 300'e yakın köy yoluna ulaşım sağlanamadığını anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Kar yağışının ardından merkez ve 7 ilçede 100'e yakın personelimizle oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz, etkili kar yağışı, sis ve tipiye rağmen başarılı çalışma yürüttü. Bugün itibariyle merkezde 2, Hozat 6, Nazımiye 5, Ovacık 1 ve Pertek ilçesinde 3 olmak üzere toplam 17 köy yolumuzda ulaşım sağlayamıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede karla mücadele çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz."