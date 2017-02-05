Doğu Anadolu'da kış

Bölgede kar yağışı ve tipi nedeniyle 401 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi dolayısıyla 401 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 73 mahalle ile Ağrı'da 70, Kars'ta 42, Tunceli'de 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Belediye, karayolları ve il özel idareleri ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kaldırımlarda kar temizleme ve yollarda tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Ulaş Akhan'ın talimatıyla ekipler, kar temizleme çalışmalarını ara sokaklarda sürdürdü.

Gece iş makineleriyle ana yolları açan ekipler, ara sokaklarda ise buz kütlelerini temizledi. Kardan tamamen temizlenen ilçedeki ana yollarda ulaşım büyük ölçüde rahatladı.

Akhan, ilçedeki okulların bahçelerinin de kardan temizlenmesi için Belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğünün tüm imkanlarını seferber etti.

İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla okulların bahçelerini temizleyen ekiplerin çalışmaları, yarına kadar devam edecek.

İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkerim Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin ikinci yarıyıla sorunsuz girmeleri için okullarımızın bahçelerinde biriken karları temizlemeye devam edeceğiz." dedi.



Van, Bitlis, Muş ve Hakkari

Van'da kar ve tipi nedeniyle 3 mahalle ve 12 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis ve ilçelerinde ise 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise vatandaşları don ve buzlanma ile çığ tehlikelerine karşı uyardı.

Bitlis'te, karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ile sokaklarda kar temizliği yapılıyor.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yolları açmak için büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Yentür, "En kısa sürede yolları ulaşıma açacağız. Ancak vatandaşımızın biraz sabırlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Hakkari'de kar ve tipi sonucu Şemdin-Alan karayolu ulaşıma kapandı. İl genelinde kapalı 4 mezra yolunda da karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.