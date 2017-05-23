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Doğu ve Güneydoğu illerinde turizm yeniden canlandı

Doğu ve Güneydoğu illerinin PKK'dan temizlenmesiyle birlikte bölgede turizm yeniden canlanmaya başladı. Ağrı’da İshak Paşa Sarayı adeta turist akınına uğruyor. Kartal yuvası görünümlü saray yerli ve yabancı turistleri uzun süre ağırlayacak.

Doğu ve Güneydoğu illerinde turizm yeniden canlandı
PKK'dan temizlenen Doğu ve Güneydoğu illerinde turizm yeniden canlandı. Hendeklerin, barikatların yerini bu görüntüler aldı. "Medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı’da bu illerden sadece biri.

Topkapı Sarayı’ndan sonra ikinci büyük saray olan İshak Paşa Sarayı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğubeyazıt Kalesi ve Ahmed-i Hani Türbesi de aynı kültür havzasındaki diğer tarihi eser olarak öne çıkıyor.

Mehmetçikğin operasyonları sayesinde bölgede artık huzur hakim. 

Tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğruyor.

İlçe Belediye Başkanvekili de olan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye oldukça ilgili olduğunu söyledi.

PKK’dan temizlenerek huzuru yaşayan yalnızca Ağrı değil. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman ve Gaziantep'te de turizm hareketli. 

Bir yıl önce boş olan otel ve pansiyonların doluluk oranları yüksek. Sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde daha fazla yoğunluk bekliyor.


ulusalkanal.com.tr
 
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