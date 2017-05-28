Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin aileye ulaştırılmak üzere ramazan yardımlarının dağıtımına başlandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapılmaya başlandı.



Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü ekipleri yağ, pirinç, makarna, şeker, tuz, un, çay ve benzeri malzemelerin olduğu gıda kolilerini belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyor.



Doğubayazıt SYDV Müdürü Mehmet Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Önceden belirlediğimiz, ihtiyaç sahibi 2 bin aile için 6 bin gıda kolisi hazırladık. Yani her ailemize 3 gıda kolisi veriyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ayıdır. Bizde SYDV olarak yoksul ailelerimizle birlikte bu mübarek ayı hep beraber mutlu bir şekilde geçirmek istiyoruz." diye konuştu.