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Doğum yapan şüphelinin gözaltına alınması

Sosyal medyada yer alan Ankara'da bir hastanede yeni doğum yapmış N.N.M'nin polis tarafından bebeği ile gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Doğum yapan şüphelinin gözaltına alınması

Ankara'da bir hastanede yeni doğum yapmış N.N.M'nin polis tarafından bebeği ile gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Emniyet kaynakları, bir kadının sezaryen ile doğum yaptıktan hemen sonra bebeği ile gözaltına alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan N.N.M'nin, 28 Mayıs'ta Keçiören'deki özel bir hastaneye gelerek kayıt olduğu ve doğum yaptığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. 

N.N.M, biri kadın iki polis memuru gözetiminde, hastanede tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesinin ardından 3 Haziran'da gözaltına alındı, bebek ise polis tarafından akrabalarına teslim edildi. Ankara Adliyesinden telekonferans yöntemiyle Kırşehir'e bağlanarak ifadesi alınan şüpheli, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #doğum #şüpheli #gözaltı #sosyal medya #ankara
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