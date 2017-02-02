Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizden kış manzaraları

Doğu'da yurttaşlar evlerinden çıkabilmek için tünel açtı, Muğla'da ise vatandaşlar denize girdi. Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizden kış manzaralarını getiriyoruz karşınıza...

Bitlis, Muş ve Şırnak'ta son 1 haftadır aralıksız yağan kar, yerini güneşli havaya bıraktı.Muş'ta vatandaşlar uzun bir aradan sonra evlerinin dışına çıktı. Ancak evden çıkmak için tünel kazdılar.Tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte 350 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.3 metreyi bulan kar kalınlığını eğlenceye çeviren çocuklar, kardan ev yaptı.Akşamları da yaptıkları kar eve giren çocuklar, evin girişine Türk bayrağı asmayı da ihmal etmedi.Nevşehir'de ise hava sıcaklıkları eski 25 dereceye kadar düştü. Çardak köyünde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Açıkgöz, hayvanlarını soğuktan koruyabilmek için ilginç bir çözüm buldu.Açıkgöz, 50'ye yakın hayvanına elbise giydirdi.Soğuk havadan Aksaray'da nasibini aldı. Kentte bulunan Mamasın baraj gölünün yüzeyi buzla kaplandı.Gölün yüzeyinin donması, güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar buz tutan göl üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi.Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde içimizi ısıtacak görüntüler, Muğla'dan geldi.Bodrum'da 16 dereceye çıkan hava sıcaklığında yurttaşlar, denize girdi, sahildeki kafelere akın etti.