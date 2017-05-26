Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde özellikle kolera salgınıyla boğuşan Yemen'e 67 ton ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, içinde kolera tedavisinde kullanılacak ilaçların da bulunduğu 67 tonluk tıbbi yardım malzemesini taşıyan kargo uçağı, Uluslararası Sana Havalimanı'na indi. Ulaştırılan ilaçlar ve tıbbi malzemeyle 10 bin hastanın tedavisinin mümkün olduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, söz konusu yardımın, ülkede çatışmaların yoğunlaştığı Mart 2015'ten bu yana DSÖ'nün yaptığı en büyük tıbbi yardım sevkiyatı olduğu vurgulandı.



DSÖ Yemen Temsilcisi Dr. Nevio Zagaria, "Bu hacimdeki bir kargo uçağının çatışma bölgesine indirilmesi kolay iş değil. Uçağın muhtemel bir saldırıya maruz kalmadan güvenli şekilde havalimanına inmesi için bizimle işbirliği yapan taraflara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Zagaria, ayrıca verdiği lojistik destek dolayısıyla Dünya Gıda Programı'na da teşekkür etti.



DSÖ, Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 398'e yükseldiğini açıklamıştı.



Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.