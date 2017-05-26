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Dünya Bankası'nda "Kısa ve öz yazın" ısrarı kriz yarattı

Dünya Bankası’nın Baş Ekonomisti Paul Romer, çalışanlarından daha kısa ve öz yazmasını istediği için kurum içinde başlayan isyan sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

Dünya Bankası'nda "Kısa ve öz yazın" ısrarı kriz yarattı

Dünya Bankası’nın araştırma departmanı Gelişme Ekonomisi Grubu’nu yöneten Paul Romer’in görevden ayrılacağı açıklandı. Dünya Bankası’nın internette yaptığı açıklamaya göre, Romer yönetimden ayrılacak ancak baş ekonomist olarak çalışmaya devam edecek.

61 yaşındaki Romer’in bir süre önce çalışanlara gönderdiği e-postanın departmanda itirazlara yol açtığı belirtiliyor. Bloomberg’in haberine göre Romer, çalışanlardan uzun, teknik detaylara boğulmuş ve anlaşılmaz raporlar yazmamalarını, sunumlarda da konuyu lafı dolandırmadan kısa ve öz bir şekilde aktarmalarını istedi. Anlama ve yazma zorluğuna yol açan disleksi hastalığından muzdarip olduğunu belirten Romer, sürekli “ve” bağlacını kullanmadan kısa ve öz bir şekilde konuyu anlatmanın Dünya Bankası’na zaman kazandıracağını kaydetti.

Habere göre Romer çok fazla “ve” kullanıldığı gerekçesiyle bir raporun yayınlanmasını engelledi. Hatta Gelişme Ekonomisi Grubu’nun internet listesinde de bir “yazı yazma rehberi” yayınladı ve çalışanları sürekli "Yazdıklarınızdan hiçbir şey anlaşılmıyor" diye uyardı.

Romer’in yazı yazma kuralları ile ilgili ısrarlarından şikayetçi olan çalışanların rahatsızlıklarını yönetime ilettiği ve ünlü ekonomistin bu nedenle görevden ayrılacağı belirtiliyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #dünya bankası #Paul Romer #istifa #disleksi hastalığı
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