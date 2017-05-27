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Düzce'de buzağı güzellik yarışması

Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada, en güzel buzağı seçildi.

Düzce'de buzağı güzellik yarışması

Düzce'de Dünya Süt Günü dolayısıyla buzağı güzellik yarışması yapıldı.

Gölyaka ilçesinin Hacısüleymanbey köyünde düzenlenen yarışmada, çiftçiler buzağılarını süsleyerek yarış alanına geldi. 

Seçici kurul tarafından değerlendirilen buzağıların yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Erhan Kaan Hezen, yarışmaya katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hezen, sütün alışkanlık haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek, "Bizim yaptığımız programın amacı hem sütün önemini anlatmak hem de farkındalık yaratarak gelecek nesillere süt içme alışkanlığı kazandırmaktır. Umarım bu etkinlik bu amaca hizmet eder. Bu gerçekten önemli bir konu." ifadesini kullandı.

Yarışmada Cemalettin Sivil'in buzağısı "en güzel" seçilirken, ön elemeyi geçen tüm buzağı sahiplerine de buzağı yemi hediye edildi.

Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği yarışma sonrasında yemek ikram edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce #buzağı #Güzellik Yarışması #Dünya Süt Günü
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