CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Düzce'de eğitime kar engeli

- Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi

Düzce'de eğitime kar engeli

DÜZCE (AA) - Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yığılca ile Kaynaşlı ilçelerindeki eğitim öğretim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.
Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verileceği kaydedildi.

Etiketler; #eğitime kar engeli #düzce
banner863
Önceki Haber
John Kirby: Bu gülünç bir iddia
Sonraki Haber
El Bab operasyonunda Türk askerine saldırı: 6 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.