Düzce'de eğitime kar engeli

- Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yığılca ile Kaynaşlı ilçelerindeki eğitim öğretim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verileceği kaydedildi.