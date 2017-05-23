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Düzce'de kapatılan etüt merkezinden hırsızlık

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan etüt merkezinden bilgisayar ünitesi çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de kapatılan etüt merkezinden hırsızlık

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan etüt merkezinden bilgisayar ünitesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şerefiye Mahallesi'nde kapatılan bir etüt merkezinden bilgisayar ünitesi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ve binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın T.K. ve E.T. tarafından yapıldığını tespit etti.

Adres tespitinin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #hırsızlık #düzce
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