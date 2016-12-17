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Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kar yağışı, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiliyor.
Kentte 4 gündür devam eden kar yağışı, TEM otoyolu ile D-100 karayolu Bolu Dağı kısmında ulaşımı zaman zaman güçleştiriyor.
Kar kalınlığı, kent merkezinde 15, Bolu Dağı'nda 50 santimetre ölçülürken, yüksek kesimlerdeki Topuk Yaylası, Güzeldere ve Tepeköy mevkilerinde ise bir metreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Etiketler; #kar yağışı #düzce
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