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Edirne'de 141 yabancı uyruklu yakalandı

141 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Edirne'de 141 yabancı uyruklu yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 141 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalköy ve Bosnaköy ile Enez ilçesindeki Yunanistan sınırı yakınlarında yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan Afganistan, Tunus, Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu 141 kişiyi tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi, organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yabancı uyruklu #edirne
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