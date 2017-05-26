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Edirne'de 3 kişinin öldürüldüğü olayda şok gerçek ortaya çıktı

Edirne'de Romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle girdiği evde 31 yaşındaki Salih, eşi Hanife ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal'ı öldürdü. Çiftin 2 çocuğu ise ölü taklidi yaparak saldırıdan sağ olarak kurtuldu.

Edirne'de 3 kişinin öldürüldüğü olayda şok gerçek ortaya çıktı

Olay, saat  02.30 sıralarında Menzilahır Mahallesi, Noktacı Cami sokak üzerindeki evde meydana geldi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan elindeki pompalı tüfekle eve girip peş peşe ateş açarak Salih Mal, eşi Hanife ve 2 yaşındaki kızları Elena'ya öldürdü. Çiftin 2 çocuğu ise iddiaya göre ölü taklidi yaparak saldırıdan sağ olarak kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine eve gelen komşuları 3 kişinin cesetleriyle karşılaştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Salih, Hanife ile Elena Mal'ın cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı öğrenerek gelen ailenin yakınlarından bazıları baygınlık  geçirdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #Noktacı Cami Sokağı #katliam #cinayet #Salih Mal #Hanife Mal #haberler #trakya #trakya üniversitesi
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