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Edirne'de aynı aileden 3 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi

Evlerinde tüfekle vurulan çift ile 2 yaşındaki çocuklarının cenazesi, toprağa verildi.

Edirne'de aynı aileden 3 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi

Edirne'de pompalı tüfekle öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi.

Evlerinde tüfekle vurulan Salih Mal (31), eşi Hanife Mal (30) ve çocukları 2 yaşındaki Elena'nın cenazeleri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak, Acı Çeşme Mezarlığı'na getirildi.



Aile yakınları, katil zanlısının firari olması nedeniyle tedirginlik yaşarken, "silah sesi duyulduğu" ihbarı üzerine polis ekipleri bazı sokak ve evlerde arama yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından cenazeler toprağa verildi.

Cenazeler, dün sağanak nedeniyle toprağa verilememişti.

Olay

Menzilahir Mahallesi Noktacı Cami Sokağı'nda Salih Mal ve ailesinin yaşadığı evden silah sesleri duyan komşuları, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Salih Mal ile eşi Hanife Mal ve çocukları Elena'nın pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayet sırasında evde bulunan 2 çocuk ise katilin evi terk etmesine kadar ses çıkarmadan ve hareketsiz beklemeleri sonucu kurtulmuştu.

Bu arada, katil zanlısının maktul Salih Mal'ın eniştesi N.M. olduğu şüphesinin ağırlık kazanması üzerine polis Menzilahir Mahallesi çevresinde operasyon başlatmış, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı evlerde arama yapılmıştı.

Firari katil zanlısının aranmasına devam ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çift #çocuk #cenaze #öldürülme #pompalı tüfek #aile #edirne
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