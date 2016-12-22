Edirne’deki sosyal medyadan terör propagandası

- Sosyal medya hesabından, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan KOSGEB uzmanı görevinden uzaklaştırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, İstanbul'daki terör saldırısı sonrası sosyal medya hesabından, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan KOSGEB uzmanı görevinden uzaklaştırıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir hafta önce çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan, KOSGEB'te KOBİ uzmanı olarak çalışan S.Ö'nün çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

S.Ö'nün KOSGEB Başkanlık makamı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.