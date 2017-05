Müslümanların kutsal aylarından ramazan, Ege Bölgesi'nde de ruhuna uygun olarak yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendiği ay olacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ramazan ayının gelmesiyle birlikte İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'taki yardım kuruluşları ile belediyeler ay boyunca yiyecek ve giyecek yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.



Paylaşma ruhunun güçleneceği ramazanda, çeşitli aktivitelerle birliktelik de sağlanacak.



İzmir'de ramazan hareketliliği



İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtacak. Gıda paketlerindeki ürünlerin bir kısmı kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla, yetiştirdiği ürünlerde kaliteyi esas alan kooperatiflerden temin edilecek.



Temel besin ihtiyaçları düşünülerek bu yıl 40 bin gıda paketi hazırlayan belediye, paketlerin yarıdan fazlasını dağıttı. Kalanların ulaştırılmasının ramazan ayının ikinci haftasına kadar tamamlanması planlanıyor.



Sakarya, Yenişehir, Ege, Güney mahalleleri ile Emir Sultan Türbesi'nin bulunduğu bölgede de ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek.

Konak Belediyesi, ilçede 15 noktada iftar sofraları kuracak.



Balçova Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da semt evlerine iftar yemekleri sunacak.



İlçede iftar programlarının yanı sıra ramazan eğlenceleri de hazırlandı. Her mahallenin merkezi noktalarında kurulacak sahnelerde Hacivat ve Karagöz, orta oyunu ve müzik dinletileri sunulacak.



Balçova'da 2 bin 500 aileye de erzak yardımında bulunulacak.



Bayraklı Belediyesi, 6 noktaya iftar çadırı kurulacak. Çadırlarda her gün 3 bin vatandaş misafir edilecek.



Bornova'da ise hayırseverlerin katkıları, Türk Kızılayı Bornova Şubesi iş birliği ile "Dostluk Sofraları" kurulacak. Her gün bir mahallede iftar yemeği verilecek. Ayrıca iki noktada ramazan boyunca sabit iftar sofrası kurulacak. Geleneksel ramazan eğlenceleri iftar sonralarında nostalji yaşatacak. Karagöz ve Hacivat, meddah ve sihirbaz gösterileriyle ramazan akşamları renklendirilecek.



İftar sonrasında da belediyenin ikram aracı çeşitli noktalarda limonata, çay, kahve ve su servisi yapacak.



Türk Kızılayı Bornova Şubesi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi bin aileye erzak paketleri ulaştırılacak.



Bornova Belediyesinin ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanması için kurduğu Dost Market'ten yararlananlara ramazan ayına özel ek kredi yüklemesi yapılacak.



Menderes Belediyesi ise ramazan boyunca her gün ilçe merkezinde bin 500 kişiye iftar verecek. İlçe merkezi dışında farklı mahallelerde de iftar sofraları kurulacak.



İlçedeki Kültür Merkezi Amfi Tiyatro'da ve mahallelerde ramazan şenlikleri düzenlenecek. Ramazan dolayısıyla 2 bin 500 aileye erzak yardımı yapıldı.

-Yardım kuruluşları



Yardım kuruluşları da ramazan ayında daha fazla kişiye ulaşmayı planlıyor. Türk Kızılayı Derneği İzmir Şubesi, ay boyunca her gün 300 kişiye iftar verecek. Hayırseverlerin bağışları gıda yardımı olarak dağıtılacak. Fitre ve zekatlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



Cansuyu Derneğinin daha önce kent genelinde belirlediği ailelere başladığı gıda dağıtımı ramazan ayı sonuna kadar devam edecek. Bu sürede bin 500 aileye gıda dağıtımını gerçekleştirmeyi, ayrıca giyim yardımında bulunmayı amaçlanıyor. Fitre ve fidyeler de ihtiyacı olanlara iletilecek.



Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Bölge Temsilciliği iftar sofraları, kumanya ve ramazan paketi dağıtımı yapacak. Bayramlık yardımıyla çocukların mutlu edilmesi hedefliyor. Derneğe teslim edilecek fitre ve zekatlar da muhtaçlara ulaştırılacak.

-Uşak

Uşak Belediyesi, ramazan boyunca 19 mahallede iftar organizasyonu düzenleyecek, 2 bin gıda paketi dağıtımı yapacak.



Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Uşak Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oluşturulacak çadırda ramazan süresince iftar yemeği verecek.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile Uşak Ticaret Borsası (UTB) ihtiyaç sahibi ailelere 650'şer adet gıda paketi dağıtacak.

Türk Diyanet Vakfı ile Uşşak Aşevi de gıda paketi dağıtımında bulunacak.



Aydın



Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 469 iftar çadırı kurarak 450 bin kişiye iftar yemeği verip, 150 bin kişinin evlerine iftar yemeği götürecek, ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye de gıda paketi dağıtacak.



Aydın İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, 250 koli gıda yardımında bulunacak, Efeler ve Didim ilçelerinde "Yetim iftarı" adı altında iftar yemeği organizasyonu düzenleyecek.



Manisa



Türk Kızılayı Manisa Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda paketi dağıtımı kampanyası için ay boyunca Forum Magnesia Alışveriş Merkezi içinde oluşturulan alanda bağışları kabul edecek.



Şehzadeler Belediyesi, 30 bin kişiye iftar verecek. Ay boyunca geceleri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan belediye, Cumhuriyet Meydanı ile ilçedeki farklı mahallelerde de iftar sofraları kuracak.