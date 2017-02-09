Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün kıyıdan 10 metre açığında bir kadının cesedi bulundu.

Eğirdir Sahil Yolu İmaret Mahallesi mevkisinde, Eğirdir Gölü üzerinde bir kadının hareketsiz şekilde suyun üzerinde durduğunu görenler durumu polise bildirdi.



Polis ve itfaiye ekiplerince kıyıya çıkartılan kadının, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlendi.



Yapılan incelemede, cesedin 21 yaşındaki Hicret Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın montu ve çantası da kıyıda bulundu. Hicret Yılmaz'ın cesedi otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırıldı.



Isparta'daki bir fabrikada işçi olduğu öğrenilen kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.