Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Fransa'da patlama
Fransa'da patlama

Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün kıyıdan 10 metre açığında bir kadının cesedi bulundu.

Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Eğirdir Sahil Yolu İmaret Mahallesi mevkisinde, Eğirdir Gölü üzerinde bir kadının hareketsiz şekilde suyun üzerinde durduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Polis ve itfaiye ekiplerince kıyıya çıkartılan kadının, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlendi. 

Yapılan incelemede, cesedin 21 yaşındaki Hicret Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın montu ve çantası da kıyıda bulundu. Hicret Yılmaz'ın cesedi otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Isparta'daki bir fabrikada işçi olduğu öğrenilen kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ısparta #egirdir gölü
banner863
Önceki Haber
Samsun'da denize açılan balıkçıdan haber alınamıyor
Sonraki Haber
Uludağ'da esen lodos kar seviyesini düşürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.