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Ekmek paraları da yemekleri de aynı fırından

Düzce'de bir ekmek fırınında, müşterilerine iftar için fırından pide çıkartan çalışanlar iftar yemeklerini de kendileri hazırlayarak aynı fırında pişiriyor

Ekmek paraları da yemekleri de aynı fırından

Düzce'de ramazan pidesi üretimi yapan bir ekmek fırınındaki çalışanlar, vatandaşlara pide hizmeti verdikleri fırında kendi iftar yemeklerini de hazırlıyor.
Aydınpınar Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınında, müşterilerine iftar için fırından pide çıkartan çalışanlar iftar yemeklerini de kendileri hazırlayarak aynı fırında pişiriyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan çalışanlar, sıcak telaşın ardından birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Fırın çalışanlarına iftar yemeğini hazırlayan 27 yaşındaki Şenol Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayında her akşam yaşanan yoğunluğun ardından çalışanlarla oruçlarını açtıklarını söyledi.
Öğle vakitlerinde iftar yemeği için hazırlıklara başlandığını belirten Benli, şu ifadeleri kullandı:
"Her gün burada pidenin yanında yemek de pişiyor. Fırında yaşanan yoğunluk, küçük sürtüşmeler ve ardından iftar... Tüm çalışanlar burada iftar yapıyoruz. Bugün güveç yaptık. Önceden hazırladığım malzemeleri iftardan 3 saat kadar önce pidelerin yanına fırına attık. Ustalarımız, vatandaşın pidesinin yanında kendisinin iftarda yiyeceği yemeği de takip ediyor. Yoğunluk olduğu sıralarda bir yandan müşterilerle ilgileniyorum, bir yandan da yemeği kontrol ediyorum. Yaklaşık 10 kişi fırınımızın önünde ezanla birlikte iftarımızı açıyoruz."
Benli, tüm çalışanların oruçlu olduğunu dile getirerek, "Allah güç, kuvvet verdiği sürece orucumuzu tutuyoruz. Gündüz ekmek, akşam üzeri pide üretimine başlıyoruz. Bu yıl havalar serin olduğu için fazla zorluk çekmiyoruz. Yaklaşık 200-250 derecede pide pişiren arkadaşımız bizim iftar yemeğimizi de pişiriyor." dedi.

"Allah yardım ediyor"
Pide ustası 60 yaşındaki İsa Çıkrıkçı da 46 yıldır fırınlarda çalıştığını söyledi.
İftar saatine yakın fırında yoğunluk oluştuğunu ifade eden Çıkrıkçı, "Kendim öğrendim bu işi. 46 yıldır da sürdürüyorum. Yoğunluk oluyor, sıcak da oluyor fırının başı, bir problem yok devam ediyoruz. Günde bin 300- bin 400 civarında pide çıkartıyorum. Susuyorum, terliyorum ama sabrediyorum. Allah kolaylığını veriyor." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ramazan pidesi #ramazan 2017 #ramazan #düzce
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