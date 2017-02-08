Elazığ'da 3 kişinin öldürülmesine ilişkin dava

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davada eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru ağırlaştırılmış müebbet, babası ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Elazığ'da, Yargıtay'ın ceza yönünden bozduğu ve yeniden görülmeye başlanan davada eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru ağırlaştırılmış müebbet, babası ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Yargıtay 9. Ceza Dairesince polis memuru Selim Meral'in kayınvalidesi Ayten Sönmez'in öldürülmesi ve polisin babası Mehmet Meral'in de dünürü Bayram Sönmez'in öldürülmesi yönünden de cezalandırılması talebiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderildi.



Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamenin, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından polis ve babasının yargılanmasına başlandı.



Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Meral, taraf avukatları ve maktul yakınları hazır bulunurken, Selim Meral de tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında sanıkların "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması yönünden görüşünü bildirdi.

Savunma yapan polis memuru Meral, "Gidip kafalarına tek tek, yalvarta yalvarta sıktım. Onları ben öldürdüm. Üç tane namussuzu öldürdüm. Dışarıda kimseye verecek hesabım yok. Mahşeri kübrada görüşürüz." ifadelerini kullandı.



Polisin babası Mehmet ise Bayram Sönmez'in nasıl vurulduğunu görmediğini iddia etti.



Mahkeme, sanıklardan polis memuru Selim Meral'i ağırlaştırılmış müebbet, babası Mehmet Meral'i ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.





Olay

Elazığ'da 28 Eylül 2013'te Zeliha Meral ile babası Bayram ve annesi Ayten Sönmez, silahla vurularak öldürülmüştü. Eşi ile kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis Selim Meral ile babası Mehmet Meral, olayın ardından tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, 19 Mart 2014'te sanık Selim Meral'i eşi Zeliha Meral ve kayınpederi Bayram Sönmez'i öldürdüğü, baba Mehmet Meral'i ise gelini Zeliha Meral ve dünürü Ayten Sönmez'i öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.