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Elazığ'da 32 türde 60 bin su kuşu sayıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Elazığ Şubesi: "Ülkemiz sulak alanlar ve su kuşları açısından eşsiz bir ülkedir ve sulak alanlarımız önemli kuş popülasyonlarını barındırmaktadır"

Elazığ'da 32 türde 60 bin su kuşu sayıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Elazığ Şubesince sulak alanlarda yapılan çalışmada, 32 türden 60 bin 109 su kuşunun sayımı yapıldı.

Elazığ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Ocak-7 Şubat'ta Keban Barajı güney bölümü ve gövde önü ile Hazar Gölü ve Cip Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayımlarında 32 türden 60 bin 109 kuşun sayıldığı ifade edildi.

Sayımda angut, tepeli patka, elmabaş patka, çamurcun, boz ördek, yeşilbaş, fiyu, kılkuyruk, suna, kaşıkgaga, karabatak, Van Gölü martısı, büyük karabaş martı, karabaş martı, kızkuşu, sumru, su çulluğu, dere düdükçünü, yeşil düdükçün, yeşilbacak, kızılbacak, gece balıkçılı, büyük ak balıkçıl, küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl, bahri, kara boyunlu batağan, küçük batağan, kara karınlı kumkuşu, halkalı küçük cılıbıt, sutavuğu ve sakarmeke türlerine rastlandığı aktarıldı.
Açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Ülkemiz sulak alanlar ve su kuşları açısından eşsiz bir ülkedir ve sulak alanlarımız önemli kuş popülasyonlarını barındırmaktadır. Kış ortası su kuşu sayımları, su kuşu popülasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biridir. Su kuşları açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan ülkemizde kış ortası su kuşu sayımlarının yapılması büyük önem kazanmaktadır."

Çalışmayla koruma altına alınmış alanların ve türlerin düzenli olarak izlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılmasının planlandığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #su kuşu sayımı #Elazığ
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